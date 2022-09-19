Ворогу доводиться поступатися територіями
Про це 24 каналу розказала голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ проводять активні заходи, а у відповідь на це росіяни можуть лише намагатися підтягувати резерви.
Зверніть увагу Наступ ЗСУ на Херсонщині прогресує, а на Донбасі росіянам наказали утриматись попри все, – ISW
Окупанти змушені маневрувати наявними силами і засобами, оскільки не можуть підтягувати щось нове. Українські сили перекрили переправи, та продовжують тримати Херсонщину від вогневим контролем.
Звісно, їм доводиться поступатися певними територіями і укріплюватися на нових рубежах оборони,
– констатувала Наталія Гуменюк.
Чи є куди відступати окупантам
Оскільки окупанти відступають до Дніпра, рано чи пізно вони у нього впруться. Але, як зауважила представниця ОК "Південь", навіть за такої перспективи у них є варіанти.
"У них є варіант скласти зброю і перейти в обмінний фонд, є варіант притискатися до правого берега, є варіант спробувати подолати Дніпро і заперечити класику. Це буде видно з розвитку подій", – пояснила вона.
Також Наталія Гуменюк наголосила на необхідності дотримання інформаційної тиші, оскільки це – не просто забаганка військових, а об'єктивна реальність. Нерозголошення певної інформації дозволяє зберігати життя мирних людей і військових.
Останні новини з Херсонщини: коротко
- Окупанти готують провокації у Херсоні, аби вкотре звинуватити ЗСУ у своїх же злочинах. Насамперед під загрозою перебувають заклади освіти, де організували "навчання" росіяни.
- Загарбники втратили ще один важливий військовий об'єкт у Херсоні. Чергова "бавовна" трапилася на базі та казармах окупантів. Хоч росіяни кажуть, що не сталося нічого страшного, але очевидці повідомляють про те, що удар був дуже точним.
- Тим часом кадирівці, якими так лякали Україну, не перебувають на передовій на Херсонщині. Вони виконують функцію загороджувальних загонів – тримаються позаду основного війська, щоб не давати дезертувати російським солдатам.