Ворогу доводиться поступатися територіями

Про це 24 каналу розказала голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ проводять активні заходи, а у відповідь на це росіяни можуть лише намагатися підтягувати резерви.

Зверніть увагу Наступ ЗСУ на Херсонщині прогресує, а на Донбасі росіянам наказали утриматись попри все, – ISW

Окупанти змушені маневрувати наявними силами і засобами, оскільки не можуть підтягувати щось нове. Українські сили перекрили переправи, та продовжують тримати Херсонщину від вогневим контролем.

Звісно, їм доводиться поступатися певними територіями і укріплюватися на нових рубежах оборони,

– констатувала Наталія Гуменюк.

Чи є куди відступати окупантам

Оскільки окупанти відступають до Дніпра, рано чи пізно вони у нього впруться. Але, як зауважила представниця ОК "Південь", навіть за такої перспективи у них є варіанти.

"У них є варіант скласти зброю і перейти в обмінний фонд, є варіант притискатися до правого берега, є варіант спробувати подолати Дніпро і заперечити класику. Це буде видно з розвитку подій", – пояснила вона.

Також Наталія Гуменюк наголосила на необхідності дотримання інформаційної тиші, оскільки це – не просто забаганка військових, а об'єктивна реальність. Нерозголошення певної інформації дозволяє зберігати життя мирних людей і військових.

Останні новини з Херсонщини: коротко

Окупанти готують провокації у Херсоні, аби вкотре звинуватити ЗСУ у своїх же злочинах. Насамперед під загрозою перебувають заклади освіти, де організували "навчання" росіяни.

Загарбники втратили ще один важливий військовий об'єкт у Херсоні. Чергова "бавовна" трапилася на базі та казармах окупантів. Хоч росіяни кажуть, що не сталося нічого страшного, але очевидці повідомляють про те, що удар був дуже точним.

Тим часом кадирівці, якими так лякали Україну, не перебувають на передовій на Херсонщині. Вони виконують функцію загороджувальних загонів – тримаються позаду основного війська, щоб не давати дезертувати російським солдатам.

До теми – російські командири забороняють своїм підрозділам відступати: дивіться відео