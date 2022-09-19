Протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили захід Херсонської області, включно з повітряно-десантними частинами та деякими підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Яка ситуація на Херсонщині

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує, і російські війська, схоже, намагаються уповільнити його та відступити на більш придатні для оборони позиції, а не зупинити його чи повернути назад.

Безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв’язку (GLOC) через річку Дніпро до західної Херсонської області, схоже, все більше впливають на російські постачання на правому березі. Останні звіти свідчать про нестачу їжі та води в окупованому Херсоні та на хоча б тимчасове послаблення вогню російської артилерії.

Також неякісні підрозділи вийшли з ладу на деяких ділянках російської лінії фронту, ба більше, дозволяючи просуватися українцям.

Українські сили, ймовірно, повернуть собі значну частину, якщо не всю, західної Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати російським GLOC і форсувати їх просування,

– кажуть аналітики.

Що відбувається на Донбасі

Російський блогер стверджував, що минулого тижня російське командування видало наказ "не відступати" для всіх підрозділів, які служать на Донбасі, вимагаючи, щоб російські сили, які там діють, утримували свої позиції незалежно від ситуації.

"Цей наказ заслуговував би на увагу з двох сторін, якби звіт був точним. По-перше, Донецька область є єдиною територією в Україні, де російські війська досі здійснюють наступальні дії. Були спорадичні повідомлення про обмежені українські контратаки, але жодних доказів того, що Україна готує широкомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі", – зазначили аналітики.

Однак із наказу випливає, що російські військові можуть побоюватися українського контрнаступу навіть у своїх останніх наступальних зусиллях. По-друге, це демонструє глибоку недовіру до бойових можливостей підрозділів, які отримують наказ, на відміну від очевидно більшої довіри російських командувань до підрозділів у західній Херсонській області, де, здається, переважають розумні зусилля щодо проведення контрольованого відведення.

Окупанти готують чергові провокації у Херсоні

Як стало відомо, росіяни готують провокації у Херсоні, а звинуватити хочуть українських військових. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, серед об'єктів, де можливі зазначені вище дії росіян, перш за все, розглядаються заклади так званої освіти.

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