Відповідну інформацію повідомили в Інституті вивчення війни. Там показали успіхи українських військових на інтерактивній карті.

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ЗСУ звільнили щонайменше декілька областей

З квітня українські війська звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території,

– повідомив SINT-аналітик Brady Africk.

Він також показав карту звільнених ЗСУ територій, яку зробив американський Інститут вивчення війни (ISW) та проєкт "Критичні загрози".

Там видно, як розвивався наступ ЗСУ протягом 200 днів війни, яку росія почала проти України.

Карта звільнених ЗСУ територій: дивіться відео

На відео помітно, як нашій військовослужбовці спочатку виганяли ворогів з Київської, Чернігівської, Сумської областей. Згодом ЗСУ почали звільняти Харківську область, а також просуваються на Херсонському напрямку.

Наступ ЗСУ: коротко

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