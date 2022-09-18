Контрнаступ "зради"

Це не гіпотеза. Я дивлюся на зріз інформаційного поля. 10 липня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Times заявив, що президент Володимир Зеленський наказав звільнити південне узбережжя. У цей момент почала акцентовано розкручуватися теза, що Україна звільнятиме Херсон.

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Тут же організований натовп добрих людей почав виливати всі можливі епітети на тему "зрада! Розкрили плани нашої армії! Навіщо анонсувати наступ! А що, військові так не знають!" І ак далі. Це була очевидна нісенітниця, але до певної міри вона була корисна.

Паралельно розвивався сюжет "невідомо, куди дівається західна зброя, до фронту доходить 30%!". У просуванні якого радісно брали участь ті самі добрі люди. Але це вже був чистий російський наратив, який патріотично проштовхували на ґрунті ненависті до військово-політичного керівництва.

Нездорова конспірологія

Після раптового руху в Харківській області добрі люди дещо розгубилися. Бо раніше вони прямо звинувачували владу в тому, що росіяни перекинули війська зі сходу на південь. А воно он як вийшло. І що тепер робити?

Більше того, рух значною мірою був забезпечений саме "загубленою" зброєю. Що ніби натякає – не всі задуми командування мають бути публічними.

Але буквально за кілька днів натхненники добрих людей зібралися з думками та народили нову задачу: військові готували наступ у Харківській області таємно (!!!) від політичного керівництва. Таємно накопичували резерви, таємно сконцентрували кілька бригад, плюс ГУР, ССО, плюс поліція, гвардія... І все таємно! Щоб у Києві ніхто не здогадався і не завадив!

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Категоричне небажання визнавати, що військово-політичне керівництво України може успішно розігрувати складні комбінації, організовувати операції прикриття тощо – це зрозуміло. Дико, але зрозуміло. У цьому є певна людожерська логіка.

А ось прокачування на патріотичну аудиторію варіації тези "ворог у Києві!" – це пряма гра на руку росії та повторення того, що було у 2014 – 2018 роках.

Апаратним методом фіксується чітка залежність: критичні тези чергуються з російськими. Нема розрізнення. Я не беруся судити – це через те, що не догледіли у стані афекту або свідомо, але це повторюється регулярно. Треба якось ретельніше.

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