Контрнаступление "зрады"

Это не гипотеза. Я смотрю на срез информационного поля. 10 июля министр обороны Алексей Резников в интервью The Times заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить южное побережье. В этот момент начал акцентировано раскручиваться тезис, что Украина будет освобождать Херсон.

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Здесь же организованная толпа добрых людей начала изливать все возможные эпитеты на тему "зрада! Раскрыли планы нашей армии! Зачем анонсировать наступление! А что, военные так не знают!" И так далее. Это была очевидная чушь, но в некотором роде она была полезна.

Параллельно развивался сюжет "неизвестно, куда девается западное оружие, до фронта доходит 30%!" В продвижении которого радостно участвовали те же добрые люди. Но это уже был чистый российский нарратив, который патриотически проталкивали на почве ненависти к военно-политическому руководству.

Нездоровая конспирология

После внезапного движения в Харьковской области добрые люди несколько растерялись. Ибо раньше они прямо обвиняли власть в том, что россияне перебросили войска с востока на юг. А оно вон как получилось. И что теперь делать?

Более того, движение в значительной мере было обеспечено именно "потерянным" оружием. Что намекает – не все замыслы командования должны быть публичными.

Но буквально через несколько дней вдохновители добрых людей собрались с мыслями и родили новую задачу: военные готовили наступление в Харьковской области тайно (!!!) от политического руководства. Тайно накапливали резервы, тайно сконцентрировали несколько бригад, плюс ГУР, ССО, плюс полиция, гвардия... И все тайно! Чтобы в Киеве никто не догадался и не помешал!

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Категорическое нежелание признавать, что военно-политическое руководство Украины может успешно разыгрывать сложные комбинации, организовывать операции прикрытия и так далее – это объяснимо. Дико, но объяснимо. В этом есть определенная людоедская логика.

А вот прокачка на патриотическую аудиторию вариации тезиса "враг в Киеве!" – это прямая игра на руку россии и повторение того, что было в 2014 – 2018 годах.

Аппаратным методом фиксируется четкая зависимость: критические тезисы чередуются с российскими. Нет различия. Я не берусь судить – это по недосмотру в состоянии аффекта или сознательно, но это повторяется регулярно. Надо как-то тщательнее.

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