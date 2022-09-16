Українізація руками окупантів
Описати ці погляди можна такою фразою, яку я почув від шахтаря із ТрО: "Я голосував за мураєва, добре ставився до росії, а ці потвори сваільно почали бомбити моє місто, прийшли мене вбити. Якого хр*на?".
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російські загарбники перетворили чимале місто Ізюм на суцільні руїни / Фото "Слово і діло"
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Що загалом недалеко від істини. Адже сучасні російські солдати – це і є набраний по зонах мародерсько-кримінальний непотріб.
Подумав, що мабуть, якось так колись і зароджувалися американці та канадійці як окремі нації. Розбіжностей на культурно-мовному ґрунті з англійцями вони не мали, але були якісь схожі емоції, як у жителів Донбасу тепер.
До теми – що відбувається в Маріуполі, який окупанти перетворили на пекло: дивіться відео