Українізація руками окупантів

Описати ці погляди можна такою фразою, яку я почув від шахтаря із ТрО: "Я голосував за мураєва, добре ставився до росії, а ці потвори сваільно почали бомбити моє місто, прийшли мене вбити. Якого хр*на?".

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Ментально людина може бути класичним виборцем януковича. Може слухати лєпса та фанатіти від російських серіалів. При цьому до росії він відчуває ненависть просто як до бандита, який вдерся в будинок, щоб грабувати та вбивати.

російські загарбники перетворили чимале місто Ізюм на суцільні руїни / Фото "Слово і діло"

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Що загалом недалеко від істини. Адже сучасні російські солдати – це і є набраний по зонах мародерсько-кримінальний непотріб.

Подумав, що мабуть, якось так колись і зароджувалися американці та канадійці як окремі нації. Розбіжностей на культурно-мовному ґрунті з англійцями вони не мали, але були якісь схожі емоції, як у жителів Донбасу тепер.

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