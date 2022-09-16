Ізюм: життя після пекла

Я бачив людей, які пішки йшли з Ізюма. Просто так, трасою, у бік Харкова. Я не знаю, куди вони йшли. Можливо туди, де є світло, вода, зв'язок та поїсти.

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У цих звільнених містах люди їздять на скутерах та великах – машини рідко та старі. Автомобілі відібрали росіяни, негативно наступаючи у бік кордону.



Черговою Бучею для українців став Ізюм, у якому після звільнення викрилися жахливі російські злочини / Фото з фейсбуку Мартіна Бреста

Заводи наші – обкрадені, а те, що немає сенсу красти, – зіпсовано, розворохоблено, обіср*но та покинуто. Цивільні машини переїхали гусеницями. Купа залишеної техніки.

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Дбайливо постелений перед стелою "Ізюм" великий російський прапор: місце для селфі, під добродушні смішки поліцейських на блоці.

Там, на Харківщині, дуже потрібна Україна. Там її мало, але вона вже є.

Важливе – під Ізюмом знайшли катівні та братські могили військових і цивільних: дивіться відео