Ізюм: життя після пекла
Я бачив людей, які пішки йшли з Ізюма. Просто так, трасою, у бік Харкова. Я не знаю, куди вони йшли. Можливо туди, де є світло, вода, зв'язок та поїсти.
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Черговою Бучею для українців став Ізюм, у якому після звільнення викрилися жахливі російські злочини / Фото з фейсбуку Мартіна Бреста
Заводи наші – обкрадені, а те, що немає сенсу красти, – зіпсовано, розворохоблено, обіср*но та покинуто. Цивільні машини переїхали гусеницями. Купа залишеної техніки.
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Дбайливо постелений перед стелою "Ізюм" великий російський прапор: місце для селфі, під добродушні смішки поліцейських на блоці.
Там, на Харківщині, дуже потрібна Україна. Там її мало, але вона вже є.
Важливе – під Ізюмом знайшли катівні та братські могили військових і цивільних: дивіться відео