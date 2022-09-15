Спосіб відведення російських військ за останній тиждень був різним. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку, тоді як інші втекли у паніці.

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Росіяни в паніці тікали з Харківщини

Високовартісне обладнання, яке залишили відступаючі російські війська, включало засоби, необхідні для того, щоб увімкнути російський артилерійський стиль ведення війни. Серед них є контрбатарейний радар ZOOPARK і артилерійська машина управління IV14.

Залишене озброєння підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і, ймовірно, локальні збої в командуванні та управлінні,

– зазначили у розвідці Великої Британії.

Окупанти тікали, як миші, – десантники розповіли, як звільнили Ізюм

Рішучий контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою для окупантів. Вражає, але вони навіть не намагалися захищати Ізюм, який є стратегічно цінним.

Замість цього вони кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах. Про це розповіли десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Бійці саме цієї бригади, серед інших, звільняли Харківщину. А окупанти тікали під їх міццю.

"Вони (окупанти – 24 канал) тікали, як миші… Кидали все: техніку, своїх людей. ", – сказали бійці.

Зараз десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

У Сухопутніх військах ЗСУ також розповіли, що окупанти залишили чимало техніки. Частина – пошкоджена, однак є й цілком придатна для використання. Ймовірно, після ремонту та перефарбування деяка техніка окупантів допомагатиме ЗСУ по-справжньому звільняти Україну. Ось такий він – "ленд-ліз від росіян".

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