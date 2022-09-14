Внаслідок дій українських захисників серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зверніть увагу Окупанти тікали, як миші, – десантники розповіли, як звільнили Ізюм

Росія використовує "загороджувальні" загони

Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію росії, або здатися в полон.

Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. Під час відступу підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Загарбники скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії росії (військова частина 12721) під час відступу від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. У деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому,

– зазначили у розвідці.

Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання".

З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих "загороджувальних" загонів. Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення:

"У тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів".

Окупанти терміново евакуюють свої родини з Півдня та Криму

Російські загарбники здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України. Вони переселяють їх у росію.

Успішні дії українських захисників змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та Півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Варто переглянути – Росіяни панічно тікають у згорілій техніці: дивіться відео