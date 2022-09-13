Успішні дії українських захисників змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та Півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Загарбники бояться ЗСУ та тікають з окупованих територій

Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Окупанти в Криму готуються до евакуації

Окупаційна "влада" готується тікати з Криму. Фсб наказало своїм маріонеткам розробити план "евакуації" через прорив лінії оборони. У мережі з'явилась копія відповідного указу. Документ датується 2 вересня.

Від так званого "глави" Криму сергія аксьонова вимагають підготувати спеціальну комісію для "евакуації", тобто взяти все під особистий контроль.

У випадку "прориву лінії оборони на південному напрямку", загарбники терміново вимагають евакуації кремлівських чиновників в росію.

Після знищення Кримського мосту "евакуацію" будуть проводити на плавзасобах, тобто на моторних човнах.

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