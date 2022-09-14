Замість цього вони кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах. Про це розповіли десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України.

Важливо ЗСУ зайшли в Ізюм і підняли над адміністрацією український прапор

Бійці саме цієї бригади, серед інших, звільняли Харківщину. А окупанти тікали під їх міццю.

"Вони (окупанти – 24 канал) тікали, як миші… Кидали все: техніку, своїх людей. ", – сказали бійці.

Зараз десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Як окупанти тікали з Ізюма: дивіться відео

У Сухопутніх військах ЗСУ також розповіли, що окупанти залишили чимало техніки. Частина – пошкоджена, однак є й цілком придатна для використання. Ймовірно, після ремонту та перефарбування деяка техніка окупантів допомагатиме ЗСУ по-справжньому звільняти Україну. Ось такий він – "ленд-ліз від росіян".

Окупанти кидали свою техніку, тікаючи з Харківщини / Фото Сухопутніх військах ЗСУ

Скільки ворожої техніки ЗСУ здобули під час контрнаступу

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Харківщині суттєво поповнив резерви української армії. З 29 серпня росія втратила понад 400 одиниць техніки.

Зазначається, що відразу 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями. Отже, 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта. Найбільше за цей період росія втратила бойових машин піхоти – 79 одиниць. Також українська армія поповнилася 45 танками ворога.

До уваги – що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео