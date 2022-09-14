Вместо этого они бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам. Об этом рассказали десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины.

Важно ВСУ зашли в Изюм и подняли над администрацией украинский флаг

Бойцы именно этой бригады, среди прочих, освобождали Харьковщину. А оккупанты убегали под их мощью.

"Они (оккупанты – 24 канал) бежали, как мыши… Бросали все: технику, своих людей.", – сказали бойцы.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизнь.

Как оккупанты бежали из Изюма: смотрите видео

В Сухопутных войсках ВСУ также рассказали, что оккупанты оставили немало техники. Часть повреждена, однако есть и вполне пригодная для использования. Вероятно, после ремонта и перекраски некоторая техника оккупантов будет помогать ВСУ по-настоящему освобождать Украину. Вот такой он – "ленд-лиз от россиян".

Оккупанты бросали свою технику, убегая с Харьковщины / Фото Сухопутных войсках ВСУ

Сколько вражеской техники ВСУ получили во время контрнаступления

Контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской области существенно пополнило резервы украинской армии. С 29 августа россия потеряла более 400 единиц техники.

Отмечается, что сразу 237 единиц российской техники стали украинскими трофеями. Следовательно, 54% от потерь врага в будущем помогут ВСУ бить оккупанта. Больше всего за этот период россия потеряла боевых машин пехоты – 79 единиц. Также украинская армия пополнилась 45 танками противника.

К сведению – что сейчас известно о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео