Изюм: жизнь после ада

Я видел людей, пешком идущих из Изюма. Просто так, по трассе, в сторону Харькова. Я не знаю, куда они шли. Возможно, туда, где есть свет, вода, связь и покушать.

Может заинтересовать Кто на самом деле прячется за маской "хороших русских"

В освобожденных городах люди ездят на скутерах и великах – машины редки и стары. Автомобили поотбирали россияне, отрицательно наступая в сторону границы.



Очередной Бучей для украинцев стал Изюм, в котором после освобождения разоблачились ужасные российские преступления / Фото с фейсбука Мартина Бреста

Заводы наши – обворованы, а то, что нет смысла воровать, – испорчено, раскурочено, обоср*но и брошено. Гражданские машины переехали гусеницами. Куча брошенной техники.

Не пропустите Украинским детям в оккупации устроили "ариезацию" по-русски

Заботливо постеленный перед стеллой "Изюм" большой российский флаг: место для селфи, под добродушные смешки полицейских на блоке.

Там, в Харьковской области, очень нужна Украина. Там ее мало, но она уже есть.

Важное – под Изюмом нашли пыточные и братские могилы военных и гражданских: смотрите видео