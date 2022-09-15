Преступление против детства

А ведь мы же еще были теми детьми – мое поколение. Мы тоже все это слушали. Нас тоже так дрючили, в лучшем случае – учили молчать.

Сообщница оккупантов навязывает украинским детям русский язык и призывает не бояться смерти: видео

И глубину этой травмы, и ее связь с нынешней войной мы только начинаем постигать…

Потому я никого не собираюсь прощать. Такая "софтпаверша" – такой же военный преступник, как те, что в форме и с автоматами: просто другой род войск.

Актуальное – Зеленский провел встречу с детьми-героями: смотрите видео