Преступление против детства
А ведь мы же еще были теми детьми – мое поколение. Мы тоже все это слушали. Нас тоже так дрючили, в лучшем случае – учили молчать.
Сообщница оккупантов навязывает украинским детям русский язык и призывает не бояться смерти: видео
И глубину этой травмы, и ее связь с нынешней войной мы только начинаем постигать…
Потому я никого не собираюсь прощать. Такая "софтпаверша" – такой же военный преступник, как те, что в форме и с автоматами: просто другой род войск.
Актуальное – Зеленский провел встречу с детьми-героями: смотрите видео