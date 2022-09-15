Преступление против детства

Вот так выглядит "ариезация" по-русски (еще и архетипальная краля, как мышки Вера и Надежда у Подервянского вместе, даже прикус, когда декламирует, как у комендантши концлагеря!).

А ведь мы же еще были теми детьми – мое поколение. Мы тоже все это слушали. Нас тоже так дрючили, в лучшем случае – учили молчать.

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И глубину этой травмы, и ее связь с нынешней войной мы только начинаем постигать…

Потому я никого не собираюсь прощать. Такая "софтпаверша" – такой же военный преступник, как те, что в форме и с автоматами: просто другой род войск.

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