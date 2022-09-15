Злочин проти дитинства

Ось так виглядає "арієзація" по-російськи (ще й краля архетипальна, як мишки Вєра і Надєжда в Подерв'янського разом, навіть прикус, коли декламує, як у комендантші концтабору!).

А ми ж іще були отими дітьми – моє покоління. Ми теж це все слухали. Нас теж так дрючили, в кращому разі – вчили мовчати.

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І глибину цієї травми, і її зв'язок з нинішньою війною ми тільки-тільки починаємо осягати…

Тому я нікого не збираюся прощати. Така "софтпаверша" – такий самий військовий злочинець, як ті, що в формі й з автоматами: просто інший рід військ.

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