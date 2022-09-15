Спротив режиму чи only business

Можливо, згодом і виникнуть передумови для його існування, але не зараз. Як це відбудеться? Дуже просто – українці створять умови і виведуть такий декоративний вид. Доведеться трохи почекати.

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А от саме зараз, коли в Європі точиться боротьба за заборону шенгенських віз для "щасливих" володарів паспортів російської імперії, маємо цікаві приклади, як представники ліберальної російської оппозиції у вигляді Шендеровичів, Каспарових, Пономарьових, Ходорковських та інших емоційно пояснюють, що "хороші узькі" окремо, а пропутінські – окремо (у них там своя шкала виміру).

Хоча я не розумію, а чим це Ходорковський, Чічваркін, Гудков та Пономарьов якось відрізняються від путінскої еліти? Вони нормально з кремлем співпрацювали, ділили гроші. А стали опозиціонерами після недотримання сторонами комерційних угод. Якщо б цих негараздів не було – нормально і зараз би існували у лавах путінської еліти. Як Потанін або Абрамович.

Це – не пусті слова, можу детально пояснити цю тезу і на чому вона базується. На початку вересня у Вільнюсі відбувся Конгрес вільної россії, на якому зібрались більшість представників "хороших узьких". На Конгресі був присутній і я з метою дослідити феномен – "мы боремся с путинским режимом". А також донести бачення України щодо цих "борців". За результатами досліджень можна сказати, що міфічний вид "хороших узьких" поділяється на три групи.

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Група Ходорковського

Найбільша група "хороших узьких" зі штаб-квартирою у Вільнюсі. Найбільша, тому що у Ходорковського величезна кількість активів та коштів, які він витрачає для утримання цієї групи. Дуже схожі до білоемігрантського руху 100 років тому – нікому не потрібні й не зрозуміло для чого існують.

Представників цієї групи мало що реально цікавить (не на словах), окрім можливості жити в ЄС (тому візове питання для них архіважливе) та мати гарантовану суму коштів на місяць. Лідери цієї групи у вигляді Каспарова та Гудкова – такі собі опозиціонери на зарплаті у Ходорковського. Ну от робота у них така. Не було би Ходорковського – займалися б іншою роботою.

Ходорковському цей рух потрібен як вхідний квиток до найкращих будинків Європи та цивілізованого світу. Такий собі лобізм. Навіть в'язниця його не змінила. Коли вони почули мою пропозицію про створення фонду "За голову путіна", то ледь не втратили свідомість. Залу накрила мертва тиша. Ось така дивна опозиція.

Група Навального

Релігійний рух Навального. Готові підтримувати будь-що, якщо це підтримує особисто він. Особисто він готовий підтримувати що завгодно, якщо це приведе його до влади. Хоч лібералів, хоч корупціонерів, хоч антикорупціонерів, хоч фашистів. Без різниці. Тому при російській імперії, яка існує, Навальний стане путіним 2.0. Тільки трохи молодшим. Якщо шукати якогось схожого історичного персонажа, то Грішка Отрєпьєв – саме воно.

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Група Пономарьова

Складається з великої кількості прихильників. А саме – одного Іллі Пономарьова. Він намагається бути найбільшим опозиціонером до путіна. Для цього готовий натягнути на себе маску терориста. Дуже схожий на історичного персонажа Азефа. І скоріше за все так само є інфільтрованим агентом ФСБ або ГРУ.

Може виконувати три завдання: помножувати на нуль інших опозиціонерів, проникати довіреною особою в українську владу, притягувати до себе будь-які паростки спротиву в російській імперії, передаючи їх в руки ФСБ (така собі приманка).

Коли з'являться "хороші русскі"

А тепер про те, що їх поєднує і чому "хороших узьких" не існує. Всі ці групи поєднує одне – прагнення, щоб російська імперія продовжувала існувати. Вони не розуміють, що існування російської імперії є загрозою для України і всього світу. Їх взагалі мало що цікавить, окрім них самих. Наприклад, більшість цих "хороших узьких" згодна з існуванням колективної відповідальності, але тільки от конкретно до кожного з них колективну відповідальність застосовувати не треба. Тож немає там хороших. Для нас точно.

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"Хороших узьких" у якості декоративного виду потрібно вивести українцям. Шляхом демонтажу російської імперії і створенням на цих землях національних суверенних республік Татарстану, Ічкерії, Калмикії, Бурятії тощо. Буде там середня за розмірами національна республіка росія (або московія, або якась інша назва), яка вже ні для кого загрозою не буде, і ресурсів там буде не так багато, нічим буде маніпулювати та шантажувати світ.

От на цій території згодом і буде жити окремий вид, який нарешті зрозуміє різницю між "я – русский" та "я – росіянин" й почне відбудову своєї національної держави. Вперше можливо більш ніж за 1000 років.

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