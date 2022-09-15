Зброя кремля – делірій мєдвєдєва
Але цікаво, що найбільш жваву реакцію цей не підписаний та не сформований остаточно документ викликав у дімона мєдвєдєва – головного алкоблогера рашки.
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Він (у властивій манері) опублікував цілий опус, у якому вивів якусь кореляцію цього документу із "5 статтею НАТО".
Звісно, надмірне вживання алкоголю завадило дімону уважно вивчити опубліковані у ЗМІ матеріали, побачивши, що цей гіпотетичний договір – це дещо інше. Він не є альтернативою НАТО. Більше того, у ньому чітко позиціонується збереження курсу України на вступ до НАТО.
мєдвєдєв вирішив знову полякати світ ядерним апокаліпсисом / Скриншот допису
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Але показово, як від цього "плющить" нашого дімона. Сама можливість захисту України викликає істерику у кремлівських карликів. Як і визнання та закріплення цієї можливості на міжнародному рівні.
Очевидно, ці психопати розглядають саме словосполучення "безпека України" як небезпеку для себе. І це відкриває додаткові питання про можливості безпеки для України у світі, де продовжує існувати путінський недорейх.
Мусимо визнати: безпека світу найкраще б гарантувалася відсутністю однієї психопатичної, ненормальної та неадекватної держави. І мова саме про рашку.
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