Зброя кремля – делірій мєдвєдєва

Але цікаво, що найбільш жваву реакцію цей не підписаний та не сформований остаточно документ викликав у дімона мєдвєдєва – головного алкоблогера рашки.

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Він (у властивій манері) опублікував цілий опус, у якому вивів якусь кореляцію цього документу із "5 статтею НАТО".

Звісно, надмірне вживання алкоголю завадило дімону уважно вивчити опубліковані у ЗМІ матеріали, побачивши, що цей гіпотетичний договір – це дещо інше. Він не є альтернативою НАТО. Більше того, у ньому чітко позиціонується збереження курсу України на вступ до НАТО.

мєдвєдєв вирішив знову полякати світ ядерним апокаліпсисом / Скриншот допису

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Результати роботи групи Расмуссена – Єрмака, викладені у опублікованих ініціативах, можна розглядати як проміжний документ на шляху до вступу України у НАТО, а також як доповнення до базових документів НАТО. Зокрема, у контексті гарантій збереження санкцій проти рашки до моменту, поки та не розплатиться репараціями за агресію проти України. А також участь Заходу у розвитку військово-промислового комплексу України.

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Але показово, як від цього "плющить" нашого дімона. Сама можливість захисту України викликає істерику у кремлівських карликів. Як і визнання та закріплення цієї можливості на міжнародному рівні.

Очевидно, ці психопати розглядають саме словосполучення "безпека України" як небезпеку для себе. І це відкриває додаткові питання про можливості безпеки для України у світі, де продовжує існувати путінський недорейх.

Мусимо визнати: безпека світу найкраще б гарантувалася відсутністю однієї психопатичної, ненормальної та неадекватної держави. І мова саме про рашку.

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