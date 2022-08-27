Цього разу мєдвєдєв зганьбився перед французькими ЗМІ, інформує 24 канал. Вочевидь, пробивати дно – головний посадовий обов'язок мєдвєдєва.

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Маразм зашкалює: про що мєдвєдєв брехав цього разу

Тема судного дня вже стала улюбленою для мєдєвєдєва. Раніше він погрожував, що у разі удару по Криму "Україну чекатиме судний день". А тепер заговорив про Ангела апокаліпсису. За словами мєдєвєдєва, він вже трубить. Вочевидь, саме над москвою.

У певний момент мєдєвєдєв відкрито згадав про психотропні препарати. Щоправда, збрехав, буцімто до них схильний президент Володир Зеленський.

Далі мєдєвєдєв заздрісно згадав про HIMARS, які має Україна. Звичайно ж, аби хоч чимось похвалитися, він вкотре розповів про ядерну зброю. А для більшої інтриги навіть назвав 4 сценарії, коли росія нібито готова її застосувати.

Подоляк про абсурдні заяви мєдвєдєва

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – у серпні вже коментував маразматичні заяви кремлівського посіпаки.

Як на мене, він (мєдвєдєв – 24 канал) "сидить" на препаратах, які розширюють його свідомість. Як на мене, ті заяви, які він проголошує, просто не можливі у тверезому розумі,

– переконаний Подоляк.

Цього разу мєдвєдєв вкотре чудово проілюстрував, що в ОП мають рацію.

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