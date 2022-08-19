Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росія, як завжди, робила та робить чимало гучних заяв.

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Михайло Подоляк пояснює, стосовно "ядерного стримування щодо Криму" – це щось на кшталт "державної політики". У думі прийняли "доктрину", яка мала б захистити окуповану територію. Але ж ні, міжнародне право стверджує, що Крим – це тимчасово окупована територія України, додає він.

За словами радника глави ОПУ, будь-яке використання доктрини про захист територіальної цілісності росії, не працює на території півострову Крим.

Неадекватні заяви дмітрія медвєдєва

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Заяви таких суб'єктів, як медвєдєв, який зібрав довкола себе дивних людей та почав розповідати про "червоні лінії", не варто навіть брати близько до серця. Пан медвєдєв – достатньо дивний персонаж, він дуже малоінтелектуальний. Не розумію, чому його охрестили системним лібералом.

Як на мене, він "сидить" на препаратах, які розширюють його свідомість. Як на мене, ті заяви, які він проголошує, просто не можливі у тверезому розумі,

– переконаний Подоляк.

За словами Подоляка, він неадекватно оцінює своє місце, місце країни. З огляду на посаду цього чоловіка, він мав би досконало вивчити оборонну доктрину.

Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком: дивіться відео

Про яку заяву медвєдєва мовиться

Посіпака владіміра путіна дмітрій мєдвєдєв відзначився черговою цинічною заявою. Цього разу він спробував оббрехати ЗСУ в обстрілах Запорізької АЕС і пригрозив Європі ядерним терором. мєдвєдєв сказав, що ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів.

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