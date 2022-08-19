Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что Россия, как всегда, делала и делает немало громких заявлений.

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Михаил Подоляк объясняет, что касается "ядерного сдерживания в отношении Крыма" – это нечто вроде "государственной политики". В думе приняли "доктрину", которая должна защитить оккупированную территорию. Но нет, международное право утверждает, что Крым – это временно оккупированная территория Украины, добавляет он.

По словам советника главы ОПУ, любое использование доктрины о защите территориальной целостности россии не работает на территории полуострова Крым.

Неадекватные заявления Дмитрия Медведева

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Заявления таких субъектов, как медведев, собравший вокруг себя странных людей и начавший рассказывать о "красных линиях", не стоит даже брать близко к сердцу. Господин медведев достаточно странный персонаж, он очень малоинтеллектуален. Не понимаю, почему его окрестили системным либералом.

По-моему, он "сидит" на препаратах, расширяющих его сознание. По-моему, те заявления, которые он провозглашает, просто не возможны в здравом уме,

– убежден Подоляк.

По словам Подоляка, он неадекватно оценивает свое место, место страны. Учитывая должность этого мужчины, он должен тщательно изучить оборонную доктрину.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

О каком заявлении медведева говорится

дмитрий медведев отметился очередным циничным заявлением. В этот раз он попытался оболгать ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС и пригрозил Европе ядерным террором. Медведев сказал, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов.

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