Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що виходячи з міжнародного права, ЗСУ мають право робити з ворожими військовими об'єктами в Криму все те саме, що й на інших тимчасово окупованих територіях.

У Міноборони не підтвердили, що Україна завдавала ударів по Криму. Але Ганна Маляр вкотре нагадала про правила пожежної безпеки на стратегічних об'єктах.

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В Криму буде яскравий оксамитовий сезон

Україна продовжуватиме наполягати, щоб росія добровільно демонтувала усі свої бази та мости, які наробила за 8 років.

Якщо окупанти і надалі не будуть погоджуватися, то доведеться використовувати інші засоби.

Як ми це будмо робити? Ми попросимо Сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі будемо наполягати, щоб росія добровільна демонтувала всі незаконні бази та мости, які за 8 років там зробили в Криму,

– зазначив Подоляк.

"кримський міст може "скластися" від втоми"

За словами Подоляка, вони віддали частину українського майна та будівель людям, які "приїхали з різних занедбаних російських міст".

Зараз саме ці люди намагаються втекти з півострова. Радник глави Офісу Президента припустив, що такий потік втікачів може негативно позначитися на кримському мосту.

Що стосується таких об'єктів, як Керченський міст, то це не питання військового руйнування. Він може "скластися" від втоми, тому що йому буде важко витримати таку кількість людей, які будуть втікати з Криму. Будемо очікувати саме на це,

– додав Подоляк.

путін не відмовився від ідеї захопити Україну, – Подоляк

путін нічого не захищає на незаконних квазіреспубліках у Донецькій та Луганській областях. Це територія, яку вони захопили і зробили маленькі кримінальні анклави. І не більше того, наголосив він.

А захопити вони хочуть саме Україну. І навіть не з точки зору, щоб щось далі тут робити, розбудовувати. Їхня мета – захопити і знищити,

– вважає Подоляк.

Тож головний план росії, на думку радника глави ОП, це принизити людство.

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мєдвєдев – дуже дивний персонаж

За словами Михайла Подоляка, росія часом продукує максимально дивні заяви.

"Пан мєдвєдєв – достатньо дивний персонаж, він малоінтелектуальний, як з'ясувалось. Я не розумію, чому його свого часу відносили до системних лібералів", – каже Подоляк.

Як на мене, то він сидить на якихось препаратах, які викликають зміни у його свідомості. Бо ті заяви, які він робить, не можна якось оцінити адекватно,

– стверджує він.

Чого домагається росія щодо ЗАЕС

Подоляк зазначив, що є два напрями щодо МАГАТЕ. Перший – група ООН з військово-політичного складу. Другий – це група МАГАТЕ саме з нуклеарного складу, яка має професійно оцінити всі ризики щодо Запорізької АЕС.

Але і ООН, і МАГАТЕ наполягають на тому, що юридично коректно буде в'їхати тільки з боку Києва, тобто зі сторони України. І склад має бути абсолютно нейтральний, не мати стосунку до росії,

– сказав радник голови ОП.

Тобто, наголосив радник голови ОП, москва прагне, щоб ця делегація приїхала і працювала в її інтересах. Така практика є притаманною для росії й ми її добре знаємо.

Українці хочуть зупинити росію, а не невигідного миру

На якісь поступки росії не погодиться й українське суспільство. Після пів року кривавої війни люди хочуть зупинити росію, поставити її на коліна та вигнати з України.

Тиснути на президента України чи ультимативно щось пропонувати – неможливо. Навпаки, президент буде жорсткіше реагувати на все це. Багато інформації про те, що Ердоган привіз якісь ультиматуми путіна і буде щось пропонувати – елемент великої інформаційної програми, яку проводить росія,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що раніше росія досить примітивно працювала з пропагандою, а тому Україні не було складно відпрацьовувати контрнаступ. Однак зараз ворог вибудовує складніші конструкції й додає до них реальні факти. На цей раз вони заявили, що Ердоган – потужний гравець в регіоні, а тому може передавати суттєві пропозиції з обох боків. Проте Подоляк запевнив, що формувати порядок денний на переговорному процесі буде лише Україна.

Сирени не варто ігнорувати, не лише 24 серпня

Радник глави Офісу Президента закликав українців дбати про свою безпеку і реагувати щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Давайте звикнемо до того, що поки ми не перемогли, нам потрібно суворо дотримуватися протоколу. Якщо лунає сирена, потрібно знайти укриття, де можна перебувати у той час,

– наголосив Подоляк.

Він також прокоментував інформацію про те, що окупанти масово стягують ракети в Україну. За словами радника глави ОП, росіяни постійно підвозять різні види озброєння на усіх напрямках: і з білорусі, і з Криму.

"Я не люблю лякати людей чи казати, що все буде добре. Окупанти обстрілюють наші міста. І будуть обстрілювати 23 та 24 серпня, як і в будь-який інший день", – сказав Подоляк.

"Гострі події" від ГУР МО – про що мовиться

Подоляк розповів, що на фронті й справді можна очікувати "гострих подій", зокрема:

зі сторони росії, адже окупанти постійно хочуть підтиснути ЗСУ і кудись пройти;

з боку захисників можна очікувати контрнаступальних дій.

Він зауважив, що українські захисники знекровлюють російську армію на різних напрямках. Для цього потрібно здійснити багато ударів саме по логістичних хабах.

Наша контратака – це максимально чіткі удари по логістиці забезпечення. Тобто ми відрізаємо можливість отримувати російською армією снарядів, палива, продуктів, блокуємо можливість відступу і таке інше,

– додав Подоляк.

Він підсумував, що під час контрнаступу на озброєного до зубів ворога втрачається багато людей. Тому ЗСУ не потрібно цього робити, якщо можна точково знищувати інфраструктуру окупантів.

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