Вибухи в місті лунають майже кожного дня. Чергова атака була серед ночі 19 серпня.

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Куди влучили окупанти

Зранку більше деталей ворожого обстрілу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами знову влучили в місцеву Могилянку.

Мовиться про Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Нещодавно він вже потерпав від ворожих снарядів. Варто зазначити, що до освітніх закладів в Україні у росіян особлива ненависть чомусь. Адже їх вони обстрілюють часто.

Як повідомив Сєнкевич, російські окупанти знову випустили дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.

Атаки на Миколаїв

Місто під обстрілами постійно. День 18 серпня не став винятком. У Миколаєві місцеві почули вибухи. У цей момент у місті зберігалася небезпека авіаудару та була оголошена повітряна тривога. Двоє людей отримали поранення, ще одна людина померла дорогою в лікарню.

А через атаки на місто 10 серпня поранення отримала дитина. Адже окупантам абсолютно байдуже, куди бити. Найчастіше прилітає саме в цивільні об'єкти. Росіяни обстріляли Миколаїв тоді також реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Трьох людей було поранено.

Окупанти також цинічно планують наступати на Миколаїв. Генерал-майор Дмитро Марченко запевняв, що їм нічого не вдасться, адже наразі там є достатньо захисників, щоб відбити всі атаки.

Миколаїв після одного з обстрілів: дивіться відео