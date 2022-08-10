Мовиться про 13-річну дівчинку. Вибухи у Миколаєві пролунали орієнтовно о 01:45. Мер міста Олександр Сєнкевич просив людей бути в укриттях.

До речі У Миколаєві чули вибухи: в місті та області була повітряна тривога

Що відомо про обстріл Миколаєва

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстріляли вночі Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено.

Крім того, пошкоджено житлові будинки. Є влучання по території підприємства, складах та автобазі.

Скільки дітей постраждали через російську агресію

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 1066 дитини. Станом на ранок 10 серпня повідомляють про 361 загиблу дитину. Також зросла кількість поранених – понад 705.

Найбільше дітей постраждали:

у Донецькій області – 372,

Харківській – 197,

Київській – 116,

Чернігівській – 68,

Луганській – 61,

Миколаївській – 60,

Херсонській – 55,

Запорізькій – 40.

Ба більше, ці цифри не остаточні. Поки не можуть встановити кількість загиблих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зверніть увагу! росія стягнула на Південь приблизно 25 тисяч своїх військових. За повідомленнями ЗМІ, ворог готує наступ на Миколаїв. Генерал-майор Дмитро Марченко наголосив, що в окупантів нічого не вдасться, адже наразі там є достатньо наших бійців, щоб відбити атаки.

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