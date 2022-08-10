Речь идет о 13-летней девочке. Взрывы в Николаеве раздались ориентировочно в 01:45. Мэр города Александр Сенкевич просил людей быть в укрытиях.

В Николаеве слышали взрывы: в городе и области была воздушная тревога

Что известно об обстреле Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне обстреляли ночью Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены.

Кроме того, повреждены жилые дома. Есть попадание по территории предприятия, складам и автобазе.

Сколько детей пострадали из-за российской агрессии

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 1066 детей. По состоянию на утро 10 августа сообщают о 361 погибшем ребенке. Также возросло количество раненых – более 705 человек.

Больше всего детей пострадали:

в Донецкой области – 372,

Харьковской – 197,

Киевской – 116,

Черниговской – 68,

Луганской – 61,

Николаевской – 60,

Херсонской – 55,

Запорожской – 40.

Более того, эти цифры не окончательные. Пока не могут установить количество погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Обратите внимание! Россия взыскала на Юг примерно 25 тысяч своих военных. По сообщениям СМИ, враг готовит наступление на Николаев. Генерал-майор Дмитрий Марченко подчеркнул, что у кафиров ничего не удастся , ведь сейчас там достаточно наших бойцов, чтобы отбить атаки.

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