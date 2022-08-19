Взрывы в городе раздаются почти каждый день. Очередная атака была среди ночи 19 августа.

К теме Им не важна точность, а факт террора, – Коваленко объяснил, насколько С-300 велика угроза

Куда попали оккупанты

Утром больше деталей вражеского обстрела сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, снова попали в местную Могилянку.

Речь идет о Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. Недавно он уже страдал от вражеских снарядов. Стоит отметить, что в образовательных учреждениях в Украине у россиян особая ненависть почему-то. Их ведь они обстреливают часто.

Как сообщил Сенкевич, российские оккупанты снова выпустили две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы.

Атаки на Николаев

Город под обстрелами постоянно. День 18 августа не стал исключением. В Николаеве местные услышали взрывы. В этот момент в городе сохранялась опасность авиаудара и была объявлена воздушная тревога. Два человека получили ранения, еще один человек скончался по дороге в больницу.

А из-за атак на город 10 августа ранения получил ребенок. Ведь оккупантам абсолютно безразлично, куда бить. Чаще прилетает именно в гражданские объекты. Россияне обстреляли Николаев тогда также реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Три человека были ранены.

оккупанты также цинично планируют наступать на Николаев. Генерал-майор Дмитрий Марченко уверял, что им ничего не удастся, ведь там достаточно защитников, чтобы отбить все атаки.

Николаев после одного из обстрелов: смотрите видео