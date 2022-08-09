Об этом в эфире национального телемарафона рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, сообщает 24 канал. По его словам, захватчики уже упустили свой шанс захватить Николаев.

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Оккупанты не смогут захватить Николаев

Марченко рассказал, что украинские артиллеристы успешно уничтожают склады боеприпасов и логистику оккупантов. Именно поэтому захватчикам сложно планировать наступление.

Свой шанс захватить Николаев они упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Тех сил, которые находятся (в Николаеве – 24 канал), достаточно для того, чтобы отразить любые атаки врага,

– подчеркнул генерал-майор.

По его словам, российские войска только имитируют подготовку к наступлению на Юге.

"Они хотят ввести нас в заблуждение. Что они вроде бы готовят наступательные действия", – подытожил Марченко.

Заметьте, что внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что россияне 8 августа начали двигаться к западу от Снигиревки, ведь именно там пролегает кратчайший путь на Николаев. 3 – 4 вражеские батальонные тактические группы пытаются наступать в сторону Новой Петровки.

В то же время, есть попытки захватчиков продвинуться от Любомировки на Новогригоровку, откуда также быстрее идти на Николаев. По словам Арестовича, россиянам кажется, что они согласовывают эти оба наступления. Тактика захватчиков проста – они выбирают кратчайший путь и пытаются по нему пойти.

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