Чиновник извинился перед горожанами за неудобства, но подчеркнул, что это того стоило. Кроме новых производств, поймали 5 человек, которые были в розыске.

Кстати "Город необычно пуст": в ОВА показали видео из "закрытого" Николаева

Разоблачили ботоферму

Ким добавил, что нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и тому подобное. Также разобрались с одной группой, которая теперь не будет мешать.

Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев. Работаем дальше,

– добавил глава ОВА.

В ОВА показали также разоблаченных коллаборантов. Они имели дома много российской символики, а также переписку с "кураторами" в телефонах.

Николаев закрывали: что известно

5 августа в Николаеве ввели комендантский час на 2 суток. К таким мерам прибегли, чтобы выявить и обезвредить диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов.

Дело в том, что Николаев находится под обстрелами врага чуть ли не ежедневно.

С 24 февраля было повреждено более 500 многоэтажек, из которых 30% страдали от огня неоднократно и имеют повторные разрушения.

Более того, 132 николаевца погибли, среди них – один ребенок. 619 получили ранения, в том числе 8 детей,

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