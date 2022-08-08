Чиновник вибачився перед містянами за незручності, але наголосив, що це того вартувало. Крім нових проваджень, спіймали 5 людей, які були в розшуку.

До речі "Місто незвично порожнє": в ОВА показали відео із "закритого" Миколаєва

Викрили ботоферму

Кім додав, що знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Також розібралися з однією групою, яка тепер не заважатиме.

Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв. Працюємо далі,

– додав глава ОВА.

В ОВА показали також викритих колаборантів. Вони мали вдома багато російської символіки, а також листування з "кураторами" у телефонах.