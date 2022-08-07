российские оккупанты не прекращают обстрелов Николаева. Также враг решил активизировать свои ДРГ, чтобы усилить панику в прифронтовом городе, но ничего у него не вышло.

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Пустые улицы Николаева

5 августа в Николаеве был введен комендантский час на 2 суток. Цель такого радикального мероприятия – выявить и обезвредить диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов.

Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук показал необычно пустые улицы Николаева. Терпеть такие мероприятия местным жителям пришлось недолго благодаря мастерству наших героев и правоохранителей.

Как выглядит пустой Николаев: видео

Война россии с Украиной: последние новости

Жители Херсона сообщают о том, что снова слышали взрывы в городе. Есть вероятность, что ВСУ нанесли очередной точный удар по Антоновскому мосту. Официальной информации о причинах взрывов в Херсоне пока нет.

В Винницкой области произошел сбой системы оповещения воздушной тревоги. Причины дефекта выясняются.

российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Харькова. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, информация о пострадавших уточняется.

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