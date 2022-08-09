Про це в ефірі національного телемарафону розповів генерал-майор Дмитро Марченко, повідомляє 24 канал. За його словами, загарбники вже втратили свій шанс захопити Миколаїв.

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Окупанти не зможуть захопити Миколаїв

Марченко розповів, що українські артилеристи успішно знищують склади боєприпасів та логістику окупантів. Саме тому загарбникам складно планувати наступ.

Свій шанс захопити Миколаїв вони втратили ще в березні. Зараз у Миколаєві дуже добре побудовано оборону. Тих сил та засобів, які перебувають (у Миколаєві – 24 канал), достатньо для того, щоб відбити будь-які атаки ворога,

– наголосив генерал-майор.

За його словами, російські війська наразі лише імітують підготовку до наступу на Півдні.

"Вони хочуть ввести нас в оману. Що вони начебто готують наступальні дії", – підсумував Марченко.

Зауважте, що позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що росіяни 8 серпня почали рухатися на захід від Снігурівки, адже саме там пролягає найкоротший шлях на Миколаїв. 3 – 4 ворожі батальйонні тактичні групи намагаються наступати в бік Нової Петрівки.

Водночас є спроби загарбників просунутися від Любомирівки на Новогригорівку, звідки також швидше йти на Миколаїв. За словами Арестовича, росіянам здається, що вони узгоджують ці обидва наступи. Тактика загарбників проста – вони обирають найкоротший шлях та намагаються ним піти.

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