Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, на Харьковщине изменений пока нет. Однако на Изюмском направлении ситуация разворачивается веселее.

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ВСУ отражают атаки на Востоке

Арестович рассказал, что на Харьковщине оккупанты пытаются идти в атаки. Однако у них ничего не получается, ведь украинские защитники их успешно разбивают. В то же время, на Изюмском направлении ситуация несколько интереснее. В частности, около Долгенького, где долгое время продолжалось российское наступление.

Долгенькое уже за нами, по некоторым данным. Отодвинули. Если посмотреть к югу от Изюма, то все это – Долина, Долгенькое, – было еще недавно за противником. Уже нет,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, также оккупанты пытаются продвинуться на Изюм. Там их тоже успешно бьют и оттесняют ВСУ.

"Вполне вероятно, что там будет говориться о каком-то тактическом окружении. Не для нас", – заметил Арестович.

Он добавил, что там украинские защитники уже отбили несколько населенных пунктов. россияне пытались идти в атаку, чтобы их вернуть, но у них ничего не удалось.

"Там происходят успешные контрнаступательные действия ВСУ, которые вызывают большие неприятности для оккупантов. Увидим, чем это завершится, ведь там довольно интересная линия фронта", – отметил советник главы ОП.

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Захватчики пытаются двигаться к Бахмуту

По словам Арестовича, на Северском направлении оккупанты до сих пор пытаются продвигаться южнее Григоровки на Серебрянку. Однако у них тоже ничего не удается – ВСУ успешно их избивают.

"К Бахмутскому (направлению – 24 канал) подползают. Но продолжаются бои – наши решают свои задачи, противник свои. Посмотрим, кто и что там решит", – добавил советник главы ОП.

На участке фронта от Авдеевки до Мариинки происходят атаки оккупантов на Веселое с попытками его окружить. Также захватчики пытаются двигаться южнее Авдеевки – продолжаются попытки ходить на Пески. По словам Арестовича, там ситуация меняется то в нашу, то в их пользу.

"Сосредоточено большое количество артиллерии. Стороны лупят друг по другу большими бейсбольными битами по голове, но продвижения нет. Несмотря на то, что они регулярно докладывают, что взяли (Пески – 24 канал). Грандиозная битва за Украину сведена к войне за коровник на окраине Песков. Конечно, это – "достижение" за 6 месяцев, ничего не скажешь", – пошутил советник главы ОП.

Кроме того, россияне пытаются двигаться от Александровки на Мариинку и контратаковать от Егоровки на Угледарском направлении. Однако традиционно успехов нет.

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Оккупанты хотят наступать на Николаев

Арестович рассказал, что 8 августа движение произошло на Херсонском направлении.

Мы долго ждали этого дня, тысячи дней и ночей ждали. Что произошло? Храбрые российские десантники от Снегиревки попрыгали на запад, потому что там самое короткое направление на Николаев. Пытаются наступать в сторону Новой Петровки,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, та российская группировка не очень большая – 3 или 4 БТГр.

"Не скажу, что там что-то страшное происходит. Пошли тактические бои", – отметил Арестович.

Также захватчики попытались продвинуться от Любомировки на Новогригорьевку.

"Согласовывая, как им кажется, эти удары. Там также кратчайший путь на Николаев", – заметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что россияне воюют по принципу – где кратчайший путь, по нему и идут.

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