Об этом сказал публицист и политолог Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил в эксклюзивном стриме 24 канала.
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По его словам, план путина в войне обречен и главные задачи – "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство – провалились еще в первые дни войны.
Более того, как он добавил, даже самые пессимистические оценки по состоянию на данный момент сводятся к тому, что Москве удастся навязать максимум "заморозку" войны на зиму. Речь даже не о прекращении огня, а уменьшении возможностей вести эффективные боевые действия в зимний период.
Замысел путина и тот ультиматум, который он бросил всему миру, угрозы ядерным оружием и планы "пойти" на страны Балтии, на Варшаву – сейчас бессмысленно выглядят,
– сказал Пионтковский.
Планы путина изменились
Сейчас же он угрожает взорвать Запорожскую АЭС, чтобы ему "сдали" Авдеевку. А также отчаянно пытается добиться перемирия и прекращения огня.
Кроме того, российская армия отказалась от цели захватить Славянск и Краматорск и перебросилась на южное направление.
"Однажды изменились масштабы и стратегия путина в войне. Украина уже одержала самую большую стратегическую победу. Она выстояла", – считает публицист.
Полностью стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео
Сколько будет продолжаться война в Украине: прогноз
- Делать прогнозы по поводу того, когда именно закончится война – неблагодарное дело. Ведь ситуация на фронте очень непредсказуема.
- Однако то, что война не закончится в 2022 году – это факт. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
- То, как будут развиваться события в 2023 году, зависит от ситуации на фронте.