Об этом сказал публицист и политолог Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил в эксклюзивном стриме 24 канала.

Внимание Может ли Турция оказать путину военную помощь: предположение политолога

По его словам, план путина в войне обречен и главные задачи – "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство – провалились еще в первые дни войны.

Более того, как он добавил, даже самые пессимистические оценки по состоянию на данный момент сводятся к тому, что Москве удастся навязать максимум "заморозку" войны на зиму. Речь даже не о прекращении огня, а уменьшении возможностей вести эффективные боевые действия в зимний период.

Замысел путина и тот ультиматум, который он бросил всему миру, угрозы ядерным оружием и планы "пойти" на страны Балтии, на Варшаву – сейчас бессмысленно выглядят,

– сказал Пионтковский.

Планы путина изменились

Сейчас же он угрожает взорвать Запорожскую АЭС, чтобы ему "сдали" Авдеевку. А также отчаянно пытается добиться перемирия и прекращения огня.

Кроме того, российская армия отказалась от цели захватить Славянск и Краматорск и перебросилась на южное направление.

"Однажды изменились масштабы и стратегия путина в войне. Украина уже одержала самую большую стратегическую победу. Она выстояла", – считает публицист.

Полностью стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

Сколько будет продолжаться война в Украине: прогноз