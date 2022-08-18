Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, россияне могут применить ракеты С-300 по украинским городам, расположенным у линии фронта.

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Как далеко бьют С-300 по наземным целям

Коваленко рассказал, что точность перенастроенных ракет для комплексов С-300 зависит от наличия элемента наведения.

Если есть независимый источник наведения, это может быть БПЛА или человек, то точность значительно возрастает. Если нет этой наводки, то чем больше расстояние – тем меньше она имеет точность,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, 30 километров почти максимум, когда ракеты С-300 можно использовать более или менее точно. Ведь, прежде всего, ее функция – это уничтожение воздушного объекта. Когда эту ракету используешь по поверхности, то значительно уменьшаются все ее характеристики, особенно точность.

Коваленко рассказал о точности ракет С-300: смотрите видео

"россии не так важна точность, как факт террора"

Коваленко отметил, что российским захватчикам все равно, куда ударит ракета из зенитно-ракетного комплекса С-300. Главное – это осуществить террор.

Для российских оккупантов не так важна точность, сколько сам факт террора. Они могут использовать ее на значительно большее чем 30 километров расстояние,

– заметил он.

Военный эксперт предполагает, что оккупанты, вероятно, используют их по украинским городам, расположенным вблизи линии фронта. Под удар могут попасть, в частности, Николаев и Харьков, а также многие другие населенные пункты, учитывая, какое количество транспортно-пусковых контейнеров с этими ракетами к С-300 концентрируется сейчас у линии фронта.

Важно! Обычно зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300 используют для противовоздушной обороны. Впрочем, российские оккупанты додумались бить из этого оружия по наземным целям.

Использование россией комплексов С-300: что известно

россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. В американском Институте изучения войны считают, что это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Сейчас россия стягивает к границам с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Как сообщает СтратКом ВСУ, речь идет, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами в зенитно-ракетный комплекс С-300.

В то же время ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

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