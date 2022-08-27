В этот раз медведев опозорился перед французскими СМИ, сообщает 24 канал. Очевидно, пробивать дно – главная должностная обязанность медведева.

Требовал присягу: медведев представился боевикам Донбасса преемником путина, – разведка

Маразм зашкаливает: о чем медведев врал на этот раз

Тема судного дня уже стала любимой для медведева. Ранее он угрожал, что в случае удара по Крыму "Украину будет ждать судный день" . А теперь заговорил об Ангеле апокалипсисе. По словам медведева, он уже трубит. Очевидно, как раз над москвой.

В какой-то момент медведев открыто упомянул о психотропных препаратах. Правда, соврал, что к ним склонен президент Владимир Зеленский.

Далее медведев завистливо вспомнил о HIMARS, которые есть у Украины. Конечно, чтобы хоть чем-то похвастаться, он в очередной раз рассказал о ядерном оружии. А для большей интриги даже назвал 4 сценария, когда россия вроде бы готова ее применить.

Подоляк об абсурдных заявлениях медведева

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – в августе уже комментировал маразматические заявления кремлевского миньона.

По-моему, он (медведев – 24 канал) "сидит" на препаратах, расширяющих его сознание. По-моему, те заявления, которые он провозглашает, просто не возможны в здравом уме,

– убежден Подоляк.

На этот раз медведев еще раз прекрасно проиллюстрировал, что в ОП правы.