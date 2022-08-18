По данным источников 24 канала в разведке, в последнее время медведев ведет себя, будто полностью покоряется путину, но воспринимает себя он не иначе как будущий правопреемник кровавого диктатора. Военный преступник, который с начала полномасштабного вторжения вышел из тени и начал угрожать всему миру в духе жириновского, поверил в то, что ему суждено было по-настоящему возглавить россию.

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Конечно же, во время рабочего визита свои амбиции медведев не выносил, но ему удалось пообщаться с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" наедине.

Местных "чиновников" отстранят от "власти"

Официально визит российской делегации в оккупированный Луганск был связан с "гармонизацией" законодательств и обсуждением вопросов безопасности.

Кроме того, оккупанты вместе со своими марионетками пытались делать вид, что россия планирует вкладывать немалые средства в захваченный ею регион. Впрочем, это было не больше, чем создание картинки для внутреннего пользователя, ведь всем понятно, что кремль не заинтересован в будущем Донецкой и Луганской областей.

Если бы россияне хотели улучшить жизнь жителей Донбасса, они приложились бы к этому в течение 8 лет оккупации. Однако после полного контроля над частью украинского Востока захватчики решили разрушить города и объявить их "освобожденными", а так называемые "ДНР" и "ЛНР" превратить в территорию без мужчин и рабочего населения.

В ходе же встреч за закрытыми дверьми медведев выразил возмущение пасечнику за официальное признание того, что россияне не будут восстанавливать недавно захваченные ими города.

Кроме того, кириенко, бортников, бастрыкин и краснов фактически раскрыли карты и подчеркнули, что на временно подконтрольных москве территориях будут работать все российские правоохранительные службы. С отстранением от руководства всех местных боевиков и коллаборантов.

Фактически всех "следователей", работников "МГБ", "милиционеров" и представителей других ветвей "власти" в квазиреспублик россияне планируют заменить своими кадрами. Вопрос о том, чтобы оставить на "должностях", для предводителей террористов пока остается открытым, но руководителям "ДНР" и "ЛНР" дали понять, что в москве в целом их достижениями очень недовольны.

Обещал оставить на "должностях", если пушилин и пасечник принесут присягу

После разбора полетов и обсуждения неотложных тем без участия лишних глаз и ушей медведеву удалось пообщаться с пасечником и пушилиным один на один. И там автор известной фразы про "денег нет" проявил себя во всей красе. 56-летний российский шовинист очень серьезно рассказывал вожакам "ДНР" и "ЛНР" о том, что вскоре путин отойдет от дел, а царем россии станет именно медведев.

Приехал он на Донбасс для того, чтобы понять, может ли он доверять пушилину и пасечнику, а в случае, если они принесут ему присягу, гауляйтеры останутся при "должностях". Что интересно, оба коллаборанта согласились быть верны медведеву и договорились продемонстрировать ему это "небольшими вкладами".

На следующий день после общения медведева с руководителями недореспублик из Луганска и Донецка в направлении москвы выехали граждане россии С. и К., которые имели при себе чемоданы с 3 миллионами долларов. Именно таким образом пушилин и пасечник подчеркнули свое уважение к "будущему царю".