За даними джерел 24 каналу в розвідці, останнім часом медведєв поводиться, ніби повністю підкорюється путіну, але сприймає себе він не інакше як майбутній правонаступник кривавого диктатора. Воєнний злочинець, який з початку повномасштабного вторгнення вийшов з тіні та почав погрожувати всьому світу в дусі жириновського, повірив у те, що йому судилося по-справжньому очолити росію.

Дивіться також Людей переселятимуть: росіяни офіційно визнали, що не відновлюватимуть зруйновані ними міста

Звісно ж, під час робочого візиту на загал свої амбіції медведєв не виносив, але йому вдалося поспілкуватися з очільниками так званих "ДНР" та "ЛНР" наодинці.

Місцевих "чиновників" відсторонять від "влади"

Офіційно візит російської делегації до окупованого Луганська був пов'язаним із "гармонізацією" законодавств та обговоренням безпекових питань.

Крім того, окупанти разом зі своїми маріонетками намагалися вдавати, що росія планує вкладати чималі кошти у захоплений нею регіон. Втім, це було не більше, аніж створення картинки для внутрішнього користувача, адже вже всім зрозуміло, що кремль не зацікавлений у майбутньому Донеччини та Луганщини.

Якби росіяни хотіли покращити життя жителів Донбасу, вони б доклалися до цього впродовж 8 років окупації. Однак після повного контролю над частиною українського Сходу загарбники вирішили лише зруйнувати міста та оголосити їх "визволеними", а так звані "ДНР" та "ЛНР" перетворити на територію без чоловіків та робочого населення.

У ході ж зустрічей за закритими дверима медведєв висловив обурення пасічнику за офіційне визнання того, що росіяни не відбудовуватимуть нещодавно захоплені ними міста.

Крім того, кірієнко, бортников, бастрикін та краснов фактично розкрили карти та підкреслили, що на тимчасово підконтрольних москві територіях працюватимуть всі російські правоохоронні служби. Із відсторонненням від керівництва всіх місцевих бойовиків та колаборантів.

Фактично всіх "слідчих", працівників "МДБ", "міліціонерів" та представників інших гілок "влади" у квазіреспубліках росіяни планують замістити своїми кадрами. Питання ж залишення на "посадах" для ватажків терористів поки що залишається відкритим, але очільникам "ДНР" та "ЛНР" дали зрозуміти, що у москві загалом їх досягненнями дуже незадоволені.

Обіцяв залишити на "посадах", якщо пушилін та пасічник складуть присягу

Після розбору польотів та обговорення нагальних тем без участі зайвих очей та вух медведєву вдалося поспілкуватися з пасічником та пушиліним сам на сам. І там автор відомої фрази про "денег нет" проявив себе у всій красі. 56-річний російський шовініст дуже серйозно розповідав ватажкам "ДНР" та "ЛНР" про те, що незабаром путін відійде від справ, а царем росії стане саме медведєв.

Приїхав він на Донбас буцімто для того, аби зрозуміти, чи може він довіряти пушиліну та пасічнику, а у випадку, якщо вони складуть йому присягу, гауляйтери залишаться при "посадах". Що цікаво, обидва колаборанти погодилися бути вірними медведєву та домовилися продемонструвати йому це "невеличкими внесками".

Наступного дня після спілкування медведєва з очільниками недореспублік з Луганська та Донецька у напрямку москви виїхали громадяни росії С. та К., які мали при собі валізки із 3 мільйонами доларів. Саме в такий спосіб пушилін та пасічник підкреслили свою повагу до "майбутнього царя".