Після початку повномасштабних бойових дій росіяни разом із так званою "народною міліцією" знищували цілі міста, підприємства та об'єкти інфраструктури. Робили вони це, за даними джерел 24 каналу в розвідці, спеціально. При цьому так звані "ждуни" свято вірили у те, що бомби на них скидають буцімто українські військові.

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Люди вважали, що після "звільнення" кремль одразу почне відновлювати їх міста, ковбаса коштуватиме 2.20, а вони почнуть отримувати великі російські зарплати та подвійні пенсії.

росія звільнила від роботи та житла

Реальність виявилася геть іншою. Спроби витісняти захисників України призвели до тотального рівняння із землею багатьох міст. Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та багато інших населених пунктів були зруйновані вщент.

Тисячі людей, які з ідейних міркувань чи через інші обставини залишилися у рідних домівках, вийшли з підвалів та зрозуміли, що відтепер вони не мають житла та роботи.

Росіяни зруйнували всі підприємства, магазини, об'єкти водо- та електропостачання, зробили життя на випаленій землі геть неможливим.

У якості "компенсації" загарбники лише на початку серпня почали розповідати про те, що літнім людям платитимуть російські пенсії. Буцімто цей процес буде запущений з 10 серпня.

Працездатні жителі Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст отримали "чудову" можливість розбирати завали за порцію їжі, але згодом чоловіків почали відправляти на фронт.

У тих магазинах, які відкрилися після захоплення населених пунктів, вартість продуктів зросла у кілька разів. Через що люди опинилися у вкрай скрутному становищі. І кращим їх життя ніколи не стане.

"Влада" офіційно визнала, що ніяких відновлень не планують

Нещодавно у так званій "дежравній службі єдиного замовника" "ЛНР" заявили, що найбільшу кількість зруйнованих будинків зафіксували не у реально розвалених містах, а у Луганську. Який майже зовсім не постраждав від війни (за виключенням рознесеного росіянами аеропорту та наслідків детонації складів з боєкомплектом).

Якщо перекласти з кремлівського новояза, окупанти визнали, що ніякої відбудови міст, які були захоплені після 24 лютого, росіяни навіть не планують. Російські інженери, які насправді прибули до "республіки" для оцінки масштабів руйнувань, відмовилися проводити розрахунки для зруйнованих населених пунктів та сказали, що потрібно відбудовувати міста з нуля.

Інвестувати у гарне життя мешканців Луганщини, навіть якщо кремль визнає її "частиною росії", путін не збирається. Тому "звільнені" населені пункти стануть містами-привидами. А людей, які чекали на росію та залишалися там, за бажанням переселятимуть до Алчевська, Сорокиного, Молодогвардейська та інших провінційних містечок. Звісно ж, відправивши перед цим всіх чоловіків на фронт.

Не збираються відновлювати росіяни також і великів підприємства, бо зробити це нереально. Лисичанський нафтопереробний завод, сєвєродонецький "Азот" та інші виробництва, на думку загарбників, не економічно недоцільно будувати з нуля. То ж, росія звільнила людей від житла та роботи, а пропагандисти змусили постраждалих зустрічати окупантів із посмішками.

"Звільнені" незадоволені

Крім того, за даними розвідки, серед жителів захоплених після 24 лютого міст спостерігається серйозне невдоволення діями нової "влади". Мешканці так званих "ДНР" та "ЛНР" починають пред'являти претензії, адже їх запаси закінчуються, а ціни у магазинах є просто захмарними. Втім, окрім надзвичайно дорогої продукції вони скаржаться ще й на погану її якість. Але нормальні українську продукти до них тепер не завозять.