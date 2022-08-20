По этой причине заявления экс-президента рф дмитрия медведева о "судном дне" ничего не означают. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

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Обозреватель считает, что медведев исполняет роль "государственного шута", произнося подобные фантастические заявления.

Если говорить о какой-то "судном дне" – мы все знаем, кто такой Дмитрий Медведев. После смерти жириновского, он всеми способами пытается его заменить на посту "государственного шута". Поэтому нельзя говорить, что он какие-то реалистические вещи говорит,

– отметил Коваленко.

Почему "судного дня" медведева не будет: смотрите видео

По его словам, "судный день" для Украины российская федерация уже не сможет сделать на сегодняшний день.

"Она может имитировать его ракетными обстрелами, но и в этом у нее возможности ограничены. россия даже не сможет повторить то, что она совершала 24 февраля – в первый день вторжения. Это был самый большой ракетный обстрел, который она не сможет повторить из-за нехватки ресурсов. Поэтому ни о каком "судном дне" речь не идет", – резюмировал эксперт.

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Угрозы "судным днем": что известно

В середине июля заместитель главы российского совета безопасности Дмитрий Медведев провел встречу с ветеранами Второй мировой войны. Он попытался убедить их в "мощи" россии и озвучить громкие угрозы Украине "судным днем".

На такие угрозы отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал высказывания медведева "не очень трезвыми" и заметил, что судный день будет, но для россии.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что после путинского провала и начала "хлопка" во временно оккупированном Крыму медведев удалил свои сообщения о "судном дне".

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