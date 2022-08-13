Об этом 24 каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Так он отреагировал на недавнее дикое заявление медведева о возможных случайностях на атомных станциях в Европейском Союзе.

Готов в это поверить, - Шейтельман назвал страны, против которых россия может открыть второй фронт

По его словам, россия не рискнет делать провокации на АЭС в Европе. Однако вполне может попытаться провести кибератаки на такую инфраструктуру, но не с катастрофическими последствиями.

Такие заявления медведева прекрасно работают на Украине.

Шейтельман отмечает, что это в Украине воспринимают медведева как очередного путинского клоуна. У Запада отношение другое, ведь там не наблюдают десятилетиями за кремлем и обеспечили адекватную смену власти.

Пришел новый чиновник, отвечающий за определенное направление. Там есть некоторые персонажи, представители кремлевской политики. И он смотрит на Медведева с формальной позиции, – отметил Шейтельман.

Для Запада медведев – не только бывший президент россии, но и действующий политик, находящийся в самой верхушке власти. И чем больше диких заявлений этот персонаж будет провоцировать – тем сильнее международные партнеры будут поддерживать Украину.

"Любые заявления медведева нельзя недооценивать. Они серьезно работают на Украину : на дипломатический фронт, на экономическую борьбу против россии, на санкционную политику", — подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что только три топ-чиновника из россии еще не делали одиозных заявлений – это путин, патрушев и мишустин. Все остальные уже "вляпались" в это дело.

Нельзя недооценивать заявления медведева – Шейтельман: смотрите видео

Напомним, недавно кремлевский миньон медведев отметился очередным возмутительным заявлением. Он жаловался, что ракеты и снаряды падают все ближе реакторов Запорожской АЭС. Хотя почему-то не сказал, что именно российские оккупанты обстреливают территорию ЗАЭС. Кроме того, он пригрозил ЕС ядерным террором.