Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что это действительно может произойти, ведь у россии всегда был подобный "план Б". Такое мнение он озвучил во время стрима на ютубе 24 канала.

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До недавнего времени россияне имели идею напасть на Литву, ведь имели кризис. По меньшей мере, речь шла об определенной провокации. Они собирались отозвать признание Литвы, и это имело бы большие последствия. Но они не решились пойти против страны НАТО.

Если говорить о Казахстане, то он доказал, что находится вне зоны досягаемости российских войск. Когда 6 января путин ввел туда свои войска, они там надолго не задержались.

Это означает, что одного звонка президента КНР достаточно, чтобы российские войска вышли. Понятно ведь, кто сегодня контролирует Казахстан с точки зрения безопасности. У путина нет мыслей соперничать с Китаем, ведь он значительно слабее,

– заметил политтехнолог.

По его словам, с Финляндией вопрос закрыт, ведь это уже тоже НАТО. "На Украину уже напали. Молдова – пытались. И четыре месяца назад план нападения был довольно реалистичным. Лишь то, что мы утопили крейсер "Москва" фактически спасло страну от нападения. Ведь это лишило флот России возможности высаживать десанты, маневрировать и так далее. ", – объяснил политтехнолог.

Шейтельман отметил, что Россия не будет нападать на страны, расположенные вдали от ее границы. "Они, конечно, могут напасть на Сомали. Но это вообще никого не впечетлит", – шутит он.

Претендентов остояться не так много

"Они бы напали на Армению, но они с ней не граничат. Ее, разбитую Азербайджаном, легко было бы захватить. Они бы напали на Азербайджан, но там турецкие войска. Армии Азербайджана и Турции объявили о своем объединении – это фактически воевать с Турцией, что уже нереалистично. А Казахстан прикрывает все остальные Центральной Азии от России. На Монголию тоже не нападешь", – говорит Михаил Шейтельман.

Грузия – единственный кандидат

По убеждению политтехнолога, из реальных кандидатов в них остается только Грузия. С войны 2008 года и завершения президентства Саакашвили там не усиливали армию, власть в определенной степени пророссийская.

Я вполне верю, что они могут напасть на Грузию. Там не будет такой войны, как с нами. Это будет действительно легкая победа россии. Вряд ли они будут брать Тбилиси. Они могут сказать, что Аджария тоже решила отделиться. "Есть провокация. Давайте мы еще кусок от Грузии оторвем",

– сказал Шейтельман.

Так, путину нужно что угодно, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине. "Когда российские войска будут убегать из Херсона, а они будут убегать, это уже неизбежно, ему нужно чем-то это прикрыть", – подытожил он.

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