По этой причине экс-президент РФ Дмитрий Медведев удалил свои сообщения о "судном дне" для Украины. Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Миф величия

Глава Меджлиса убежден, что успешные действия украинской армии ярко свидетельствуют о переоценке мощи российской армии.

Отпор, который дают российской армии ВСУ, раскрыл глаза всему миру на то, что очень много угроз со стороны москвы из-за каких-то суперновых видов оружия – это все оказалось просто блефом и этого просто нет,

– считает политик.

По его словам, по этой причине экс-президент россии дмитрий медведев удалил все комментарии о "наказании" Украины за возможные удары по временно оккупированному Крыму.

"Чтобы над ним просто не смеялись – ему пришлось удалить все свои комментарии по судному дню", – отметил собеседник.

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Блеф и ложь

По мнению Чубарова, блеф кремля по поводу своего величия подкреплялся очевидными примерами лжи. В частности, во время оккупации Крыма в 2014 году.

"Когда захватывали Крым российские войска в 2014 году, они очень много разбрасывались обещаниями, чтобы как-то привлечь на свою сторону жителей Крыма... Они говорили, что россия будет развивать Крым в целом и в частности Севастополь", – отметил глава Меджлиса.

Он добавил, что с тех пор россия так и ничего не сделала на полуострове.

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"Хлопок" в Крыму: что известно

На временно оккупированном полуострове в августе произошла серия взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки.

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция.

В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи возле крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

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