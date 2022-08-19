Крым является суверенной территорией Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Какие главные задачи по Крыму

По словам Данилова, у коллаборантов в Крыму есть возможность смягчить себе приговор. Для этого им нужно предоставить СБУ ценную информацию о российских военных объектах и технике, находящихся на территории полуострова. Секретарь объяснил россиянам на понятном им языке, что ждет украинский Крым в ближайшее время.

Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с последующей ее деоккупацией,

– отметил секретарь СНБО.

Кстати, ранее Алексей Данилов отмечал, что крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, возможность и задача.

Каким может быть освобождение Крыма

Победой над россией сочтут полное освобождение Украины от оккупантов и возвращение контроля над всеми границами. Это можно сделать двумя путями – военным и дипломатическим. Однако для первого варианта должно быть одно главное условие. Его в эфире 24 канала назвал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов подчеркнул, что это условие для освобождения Крыма – это крымский мост, который россия незаконно построила. Именно по нему оккупанты перебрасывают военную технику в Украину.

Если его не удастся уничтожить – "тогда будет очень тяжело", добавил эксперт. Он объяснил, что в таком случае через мост будут и дальше поставлять технику и вооружение.

"Хлопок" в Крыму: что известно

На временно оккупированном полуострове в августе произошла серия взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки.

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция.

В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов прогремело на аэродроме Бельбек.

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