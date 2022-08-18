В сети появляется все больше сообщений о взрывах. Также информацию подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает 24 канал.

Важно В Керчи возле моста местные слышали взрывы: оккупанты говорят о ПВО

Местные жители слышали громкие звуки со стороны аэродрома. Говорят, что это точно не салюты, потому что аж окна дрожали.

После этого раздались сирены. Также мчались машины "МЧС".

Что пишут в сети о взрывах возле Бельбека:

Впоследствии в чатах Севастополя появились сообщения о повторных взрывах. Первый взрыв в Севастополе услышали в 22:00, второй – в 22:35.

Добавили также видео:

Кстати, в местных чатах обнародовали еще одно видео якобы из Бельбека. Однако информация пока официально не подтверждена. Вероятно, это старые кадры.

Оккупанты пока на вечерний "хлопок" не отреагировали.