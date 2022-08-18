В сети появляется все больше сообщений о взрывах. Также информацию подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает 24 канал.

Важно В Керчи возле моста местные слышали взрывы: оккупанты говорят о ПВО

Местные жители слышали громкие звуки со стороны аэродрома. Говорят, что это точно не салюты, потому что аж окна дрожали.

После этого раздались сирены. Также мчались машины "МЧС".

Что пишут в сети о взрывах возле Бельбека:

Впоследствии в чатах Севастополя появились сообщения о повторных взрывах. Первый взрыв в Севастополе услышали в 22:00, второй – в 22:35.

Добавили также видео:

Кстати, в местных чатах обнародовали еще одно видео якобы из Бельбека. Однако информация пока официально не подтверждена. Вероятно, это старые кадры.
Оккупанты пока на вечерний "хлопок" не отреагировали.

Что известно об аэродроме Бельбек

Аэродром Бельбек расположен под Севастополем. После оккупации Крыма россия поместила на нем 38 истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Сейчас фактически это крупнейшая авиабаза захватчиков в Крыму.

Согласно данным Википедии, там могли быть Су-27СМ, Су-30м2, Су-27П, Су-27УБ.

Где расположен аэродром Бельбек / Скриншот

Кстати, после предыдущих взрывов в Крыму россияне поспешно перемещали авиацию с аэродрома Бельбек:

  • 3 самолета Су-35С – в Приморско-Ахтарск;
  • 3 самолета Су-34 – в Приморско-Ахтарск;
  • 5 самолетов СУ-27/З0СМ – в Крымск;
  • 1 самолет, вероятно МиГ-31 – в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31 – в Кущевск;

Как выглядит аэродром Бельбек / Фото с телеграм-каналов

Взрывы в Крыму: что известно

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