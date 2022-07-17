Заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв провів зустріч із ветеранами Другої світової війни. Він спробував переконати їх у "могутності" росії та озвучити голосні погрози Україні.

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Пусті погрози мєдвєдєва

Наші героїчні воїни активно працюють над тим, щоб повернути Україні територіальну цілісність. Мова йде і про анексований Крим, в якому окупанти розміщують велику кількість своїх сил. Як тільки партнери нададуть нам зброю для їх ураження – окупантам буде вкрай важко.

Наляканий успіхами ЗСУ мєдвєдєв вирішив заявити, що у разі удару наших героїв по Криму "Україну чекатиме судний день". Яким чином росіяни збираються його влаштувати він вирішив не розповідати, адже козирів в окупантів практично не залишилося.

Також він ухилився відповіді щодо термінів так званої "спецоперації". Він заявив, що такі дії не мають моментального характеру, хоча на початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда заявляла абсолютно протилежне.

мєдвєдєв вирішив збрехати і про повну окупацію Луганщини. Бої тривають, втрати росіян зростають, а наступальні дії захлинаються.

Те, що Україна і НАТО не визнають Крим російським – це системна загроза. І ми її знімемо, в тому числі і шляхом "демілітаризації" України,

– заявив друг путіна.

Зважаючи на те, що росіяни вже втратили третину своєї армії, то обіцянки щодо "демілітаризації" видаються як мінімум смішними.

Реакція Подоляка

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вже відреагував на пусті погрози мєдвєдєва. росіяни спроможні лише на одне – вбивство невинних людей.

Портрет сучасної Росії – це дмітрій мєдвєдєв, який погрожує комусь "судним днем". "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?

– написав Подоляк у своєму твітері.

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