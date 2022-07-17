А за кілька років буде нова війна. І вона, скоріш за все, точно стане фінальним акордом у нашому з росіянами протистоянні не на життя, а на смерть.

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Другим варіантом стане просто війна на виснаження. Тут вже за основу треба буде брати ресурсний потенціал сторін. В кого ресурсна база виснажиться швидше – той і програє.

А третій варіант – найбільш позитивний, як не дивно, з точки зору українського майбутнього. Ми вибиваємо загарбників з Півдня, щось робимо з Донбасом, і путін у відчайдушному пориві, сприймаючи все, що відбулося, як катастрофу, запускає алгоритм, що врешті призведе до розпаду рф.

путін власноруч може розвалити росію / Фото Getty Images

Важливо путін вичікує вдалого моменту і почне діставати козирі з рукавів

Що призведе до розпаду московії

Спершу оголошує повну мобілізацію, робить хай і демонстративний, але все ж підрив ядерної ракети десь на Новій Землі. Заходу не залишиться нічого іншого, окрім як адекватно зреагувати. І в підсумку ситуація переходить межі контрольованості та призводить до дезінтеграції росії як такої, а з нею й остаточного демонтажу феномену пострадянського простору.

Нарешті спрацюють закладені ще понад сто років тому після червоного перевороту бомби з годинниковим механізмом.

Поодинокі прояви цього детонування, передумови до нього, ми вже бачимо. Вірменія, Азербайджан, Узбекистан і так далі. Коли труп російської держави розкладеться, всі колишні її території підуть у вільне плавання.

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