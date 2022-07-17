А через несколько лет будет новая война. И она, скорее всего, точно станет финальным аккордом в нашем с россиянами противостоянии не жизни, а смерти.

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Вторым вариантом станет просто война на истощение. Здесь уже за основу нужно будет брать ресурсный потенциал сторон. У кого ресурсная база измотается быстрее – тот и проиграет.

А третий вариант – наиболее положительный, как ни странно, с точки зрения украинского будущего. Мы выбиваем захватчиков с Юга, что-то делаем с Донбассом, и путин в отчаянном порыве, воспринимая все произошедшее как катастрофу, запускает алгоритм, что в конце концов приведет к распаду россии.

путин собственноручно может развалить россию / Фото Getty Images

Важно путин выжидает удачный момент и начнет доставать козыри из рукавов

Что приведет к распаду московии

Сначала объявляет полную мобилизацию, пусть и демонстративный, но все же подрыв ядерной ракеты где-то на Новой Земле. Западу не останется ничего другого, кроме как адекватно отреагировать. И в итоге ситуация переходит за пределы контролируемости и приводит к дезинтеграции россии как таковой, а с ней и окончательного демонтажа феномена постсоветского пространства.

Наконец-то сработают заложенные еще более ста лет назад после красного переворота бомбы с часовым механизмом.

Единичные проявления этого детонирования, предпосылки к нему мы уже видим. Армения, Азербайджан, Узбекистан и так далее. Когда труп российского государства разложится, все бывшие его территории уйдут в свободное плавание.

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