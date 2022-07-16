Проблема в том, что все те, кто призывает к полной мобилизации (в россии – 24 канал), вроде того же стрелкова, все же иногда понимают, что это идея из области фантастики. Здесь же нельзя так взять и набрать одним махом от миллиона до двух военных.

Читайте За что россияне мстят украинцам

Почему не будет полной мобилизации в России

Чисто физически это сделать можно, но эффект для экономики будет убийственным. Должна быть создана заблаговременно специальная мобилизационная экономическая модель. То есть путину, по большому счету, нужно было создать аналог сталинской мобилизационной экономики конца 30-х – начала 40-х годов прошлого столетия.

В современных условиях что-то такое сделать в России просто невозможно. Чтобы построить необходимую экономическую конструкцию, нужно потратить немало времени. Целые десятилетия кропотливого труда. Включая системную работу по уничтожению наименьшего намека на сопротивление внутри РФ. По примеру сталинских репрессий в течение 20 – 30-х годов. При этом у всех без исключения звеньях общества: от военных до крестьянства.

путину нужно было раньше думать о всеобщей мобилизации / Фото Getty Images

Важно "Мы еще не начинали": у путина появился новый план по войне в Украине

Аналог КНДР и санкции Запада

Кроме этого, нужно воспроизвести надлежащие экономические условия, когда люди будут готовы работать, обливаясь потом за скудный паек. Сегодня же, даже при всей ужасной разнице между москвой и периферией, современная россия – это страна, которая не голодает. Более того, она еще и умудряется экспортировать излишки продовольствия.

Поэтому мы видим, что того, что было актуально для "совка", в россии не существует. Чтобы проводить всеобъемлющую мобилизацию, в современном мире нужно строить страну по образцу КНДР. Со всеми присущими такой политической системе социально-экономическими атрибутами.

При отсутствии возможности действовать, как хочется, путин придется действовать по ситуации. То есть все, что он сможет – это скрытая или частичная мобилизация. По сути, так сейчас и происходит. Об этом уже известно всем.

хозяин кремля может начать доставать козыри из рукавов / Фото Getty Images

Следует добавить, что путину хочется добиться максимального результата при минимальных усилиях из-за его собственного страха. Пока он прикажет становиться на мобилизационные рельсы, на внутренней кухне может закипеть.

И во-вторых, тогда уже придет время, когда начнут по-настоящему действовать санкции. Европа в таком случае, не долго думая, откажется от газа. Чем путин будет пытаться хуже сделать ЕС – тем быстрее они будут искать альтернативных поставщиков этого энергоносителя.

путин выжидает момента

Следовательно, понимая то, как ситуация может усложниться, путин просто выжидает удачного момента. Возможно, ждет каких-нибудь хотя бы тактических успехов на фронте. Скажем, пока его войска захватят полностью Луганскую и Донецкую области. К тому времени уже всем в спины морозным дыханием будет дышать зима. К тому же назреют энергетический и продовольственный кризис.

Тут-то русский сатрап и начнет доставать козыри из рукавов. Причем, мобилизации среди них явно не будет. Она просто окажется ненужной в таких условиях.

Также интересно – россия может массово набирать наемников прямо из тюрем: смотрите видео