Черговий абсурдний ультиматум озвучив заступник голови ради безпеки росії та колишній тимчасовий замінник путіна – дмітрій мєдвєдєв. Він говорив про це в ефірі французького телеканалу LCI.

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За словами посіпаки диктатора, миру в Україні нібито стало важче досягати. Мовляв, навіть, якщо ми відмовимося від приєднання до Північноатлантичного альянсу – це нічого не означатиме. Тому росія починає вимагати якихось "гарантій безпеки".

Ось як тільки гарантії будуть вироблені, покладені в договір, скріплений усіма сторонами, це буде вже достатньою умовою для того, щоб припинити "операцію", звичайно, при досягненні її цілей,

– сказав мєдведєв.

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Невдовзі в РНБО України відреагували черговий викид маячні з кремяля. Секретар Ради безпеки Олексій Данілов нагадав, що в нашій Конституції прописаний курс у НАТО. А ніхто не має права торкатися нашого головного Закону.

"Хочу сказати, що це має прийняти наш народ. Останнє опитування минулого тижня говорить про те, що на сьогодні 76% громадян нашої країни хочуть вступу до НАТО, розуміючи, що це єдина гарантія нашої безпеки. Інших гарантій сьогодні у світі не існує", – відповів Данілов російському посадовцю.

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