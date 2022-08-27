Очередной абсурдный ультиматум озвучил заместитель председателя совета безопасности россии и бывший временный заменитель путина дмитрий медведев. Он говорил об этом в эфире французского телеканала LCI.

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медведев сказал, чего теперь хочет кремль

По словам миньонов диктатора, мира в Украине якобы стало труднее достигать. Мол, даже если мы откажемся от присоединения к Североатлантическому альянсу – это ничего не значит. Поэтому россия начинает требовать каких-то "гарантий безопасности".

Вот как только гарантии будут произведены, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить "операцию", конечно, при достижении ее целей,

– сказал медведев.

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Вскоре в СНБО Украины отреагировали очередной выброс бреда из кремля. Секретарь Совбеза Алексей Данилов напомнил, что в нашей Конституции прописан курс в НАТО. А никто не имеет права затрагивать наш главный Закон.

"Хочу сказать, что это должен принять наш народ. Последний опрос на прошлой неделе говорит о том, что на сегодняшний день 76% граждан нашей страны хотят вступления в НАТО, понимая, что это единственная гарантия нашей безопасности. Других гарантий сегодня в мире не существует", – ответил Данилов российскому чиновнику.

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