Однак чітко їх окреслити заступник голови ради безпеки росії таки не зміг. А це багато про що свідчить. Про це на ексклюзивному стрімі 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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За його словами, медвєдєв знову повернувся до тези путіна про "військових, які мають здійснити переворот". Хоча він сам говорить про "недвозначність", ці його вкиди абсолюдно двозначні.

"Він говорить про "визнання" цілей війни. Однак він їх не називає, так само як і путін досі не може їх окреслити", – наголосив політтехнолог.

Виходить, що для них самих ці цілі теж досить розмиті. Разом з тим дивним є той факт, що ці погрози дуже неконкретні, що не схоже на путінського посіпаку.

Це є підтвердженням того, що медвєдєв не знає, що сказати. Так само як і путін. Він в цьому своєму пості вже невпевнений, що їм потрібно "визнавати". медвєдєв цим здав шефа. Тим, що підтвердив розгубленість,

– переконаний Шейтельман.

Медведєв розповів про "півтора сценарії" розвитку подій в Україні

російська влада не вірить у можливість перемоги України та переконана, що існує всього "півтора сценарію" подальшого розвитку подій. Їх озвучив заступник голови ради безпеки росії дмітрій медведєв.

"Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільних країнах Заходу. Насправді все це брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", – стверджує російський чиновник.

На думку медведєва, існують лише "півтора сценарію" подальшого розвитку подій.

"Перший – досягнення всіх цілей СВО ("спеціальна військова операція", офіційний російський евфемізм для визначення війни в Україні, – 24 канал) та недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий – військовий переворот в Україні, а вже згодом визнання підсумків", – мріє Медведєв.

Повністю стрім Соляр із Шейтельман: дивіться відео